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09:57 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи задержали мошенника, ущерб от действий которого превысил миллион рублей

Сотрудники тюменского управления уголовного розыска МВД задержали в Сочи мужчину, подозреваемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Источник: Вести Сочи

Установлено, что от его действий пострадали 64 человека, а сумма нанесенного ущерба превысила миллион рублей.

Как сообщили в полиции, мужчина совершил мошенничество, находясь на руководящей должности в компании, куда его устроил знакомый. Фирма занималась продажей бытовой техники через интернет. Воспользовавшись своими полномочиями, подозреваемый остановил выполнение заказов, а поступившие за них деньги перевел на свой счет и скрылся. Полицейским удалось установить, что мошенник находится в Сочи, где его позже задержали.

Отметим, что санкции ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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