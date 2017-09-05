В Сочи задержали мошенника, ущерб от действий которого превысил миллион рублей
Сотрудники тюменского управления уголовного розыска МВД задержали в Сочи мужчину, подозреваемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Сотрудники тюменского управления уголовного розыска МВД задержали в Сочи мужчину, подозреваемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что от его действий пострадали 64 человека, а сумма нанесенного ущерба превысила миллион рублей.
Как сообщили в полиции, мужчина совершил мошенничество, находясь на руководящей должности в компании, куда его устроил знакомый. Фирма занималась продажей бытовой техники через интернет. Воспользовавшись своими полномочиями, подозреваемый остановил выполнение заказов, а поступившие за них деньги перевел на свой счет и скрылся. Полицейским удалось установить, что мошенник находится в Сочи, где его позже задержали.
Отметим, что санкции ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.