Беспорядки в Астане: глава МВД рассказал, с чего начался конфликт

«Сейчас уже достоверно установлено, что мотив был не тот, который в начале заявляли. Мотив был такой, что граждане Индии все напором прошли через КПП, не проходя рамку досмотра. Им было сделано замечание, возникла потасовка, в ходе которой рабочие избили охранника. Был пострадавший — один наш гражданин, который сообщил об этом другим постам и после этого, когда смена рабочих заходила в жилой массив, то охрана избила одного гражданина Индии, и позже, мы сейчас устанавливаем, ещё в двух местах избили ещё двух иностранцев», — сказал Калмуханбет Касымов.