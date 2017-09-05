Беспорядки в Астане: глава МВД рассказал, с чего начался конфликт
По словам министра, причина конфликта была в том, что граждане Индии толпой прошли через КПП, проигнорировав рамку досмотра.
По словам министра, причина конфликта была в том, что граждане Индии толпой прошли через КПП, проигнорировав рамку досмотра.
Причина конфликта в
«Сейчас уже достоверно установлено, что мотив был не тот, который в начале заявляли. Мотив был такой, что граждане Индии все напором прошли через КПП, не проходя рамку досмотра. Им было сделано замечание, возникла потасовка, в ходе которой рабочие избили охранника. Был пострадавший — один наш гражданин, который сообщил об этом другим постам и после этого, когда смена рабочих заходила в жилой массив, то охрана избила одного гражданина Индии, и позже, мы сейчас устанавливаем, ещё в двух местах избили ещё двух иностранцев», — сказал Калмуханбет Касымов.
Он сообщил, что по данному инциденту расследуется три уголовных дела.
2 сентября около 21:00 на КПП строительного объекта «Абу-Даби Плаза» произошёл конфликт на бытовой почве между рабочими и охранной структурой. Некоторые граждане, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку.
Полицейские задержали 41 человека, меры административного характера приняли в отношении восьми их них, остальных отпустили.
Генеральный прокурор РК Жакып Асанов сообщил, что начаты досудебные расследования по двум делам: одно по конфликту на бытовой почве, второе — по ложной информации.