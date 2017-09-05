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09:50 (мск), источник: Informburo.kz

Беспорядки в Астане: глава МВД рассказал, с чего начался конфликт

По словам министра, причина конфликта была в том, что граждане Индии толпой прошли через КПП, проигнорировав рамку досмотра.

Источник: Informburo.kz

Причина конфликта в Абу-Даби Плаза, как отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, была не та, которую изначально озвучивали официальные источники. В тот вечер граждане Индии толпой прошли через КПП, не проходя рамку досмотра.

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«Сейчас уже достоверно установлено, что мотив был не тот, который в начале заявляли. Мотив был такой, что граждане Индии все напором прошли через КПП, не проходя рамку досмотра. Им было сделано замечание, возникла потасовка, в ходе которой рабочие избили охранника. Был пострадавший — один наш гражданин, который сообщил об этом другим постам и после этого, когда смена рабочих заходила в жилой массив, то охрана избила одного гражданина Индии, и позже, мы сейчас устанавливаем, ещё в двух местах избили ещё двух иностранцев», — сказал Калмуханбет Касымов.

Он сообщил, что по данному инциденту расследуется три уголовных дела.

2 сентября около 21:00 на КПП строительного объекта «Абу-Даби Плаза» произошёл конфликт на бытовой почве между рабочими и охранной структурой. Некоторые граждане, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку.

Полицейские задержали 41 человека, меры административного характера приняли в отношении восьми их них, остальных отпустили.

Генеральный прокурор РК Жакып Асанов сообщил, что начаты досудебные расследования по двум делам: одно по конфликту на бытовой почве, второе — по ложной информации.

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