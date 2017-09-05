Последствия непогоды в Минской области: без света остается 21 деревня
Энергетики обещают, что подача электричества будет возобновлена в отключенных деревнях в ближайшее время.
Энергетики обещают, что подача электричества будет возобновлена в отключенных деревнях в ближайшее время.
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Электроснабжение отсутствует в 21 населенном пункте Минской области после шквалистого ветра и сильных дождей, прошедших в понедельник, сообщили Sputnik в РУП «Минскэнерго».
Аварийные отключения электричества в ночь с 4 на 5 сентября наблюдались в Борисовском, Минском, Молодечненском и Слуцком районах.
«По состоянию на 08:00 продолжаются работы в 21 населенном пункте», — сказали в Минскэнерго.
Там также сообщили, что на восстановлении электроснабжения потребителей работают 16 бригад и 18 единиц техники.
На предприятии сообщили, что поврежденные участки линий ремонтируются в максимально возможные короткие сроки. Собеседники Sputnik также уточнили, что подача электричества будет возобновлена в отключенных деревнях в ближайшее время.