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09:48 (мск), источник: Sputnik.by

Последствия непогоды в Минской области: без света остается 21 деревня

Энергетики обещают, что подача электричества будет возобновлена в отключенных деревнях в ближайшее время.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Электроснабжение отсутствует в 21 населенном пункте Минской области после шквалистого ветра и сильных дождей, прошедших в понедельник, сообщили Sputnik в РУП «Минскэнерго».

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Аварийные отключения электричества в ночь с 4 на 5 сентября наблюдались в Борисовском, Минском, Молодечненском и Слуцком районах.

«По состоянию на 08:00 продолжаются работы в 21 населенном пункте», — сказали в Минскэнерго.

Там также сообщили, что на восстановлении электроснабжения потребителей работают 16 бригад и 18 единиц техники.

На предприятии сообщили, что поврежденные участки линий ремонтируются в максимально возможные короткие сроки. Собеседники Sputnik также уточнили, что подача электричества будет возобновлена в отключенных деревнях в ближайшее время.

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