Упавшие деревья повредили 17 автомобилей и кровли двух жилых домов в Минске

В Минске 4 сентября с 19.00 до 19.10 было зафиксировано усиление ветра порывами до 15 м/с с дождем. На подтопленных участках проезжих частей движение общественного транспорта не было ограничено. Зафиксировано 25 случаев падений деревьев. Деревья падали на проезжую часть, жилые дома и легковые автомобили.

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В одном из домов дерево упало на балкон квартиры на пятом этаже. Упавшими деревьями повреждены кровли домов в Партизанском и Московском районах. Также пострадали от падения деревьев ограждения территорий ГУО «Ясли-сад № 144» и ГУО «Детский дом № 4».

Работники МЧС и других служб проводили работы по распиловке деревьев.

Как сообщалось, В 19.10 в Московском районе по ул. Брыля, 30 произошло опрокидывание металлического каркаса остановочного пункта общественного транспорта на людей, стоящих на остановочном пункте. В результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет и 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.