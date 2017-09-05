Эксперт: Спрогнозировать землетрясение невозможно
Руководитель Центра сейсмологии Молдовы подчеркнул, что на сегодняшний день компетентные службы не могут предвидеть подземные толчки.
Руководитель Центра сейсмологии Молдовы подчеркнул, что на сегодняшний день компетентные службы не могут предвидеть подземные толчки.
— Прогнозировать землетрясение невозможно, методик прогноза места, времени, и силы приближающегося сейсмособытия нет, — сообщил Ион Илиеш.
Вместе с тем, природа землетрясений изучена достаточно хорошо. Это позволяет и оперативным службам, и населению понимать, что происходит и как следует поступать в экстренных ситуациях.
В тоже время, по данным украинских сейсмологов, очень скоро в Молдову придет землетрясение в 10 баллов.
Специалисты отмечают, что картина сейсмичности сейчас очень широкая. Ученые уверены, что новое землетрясение магнитудой до 10 баллов, придет в Украину не из Румынии, а из Болгарии.
На территории Болгарии есть два района с 10-балльной сейсмичностью. Ожидается, что один из них, зона Калиакра, в скором времени проявит свою активность, — заявлял ранее директор международного центра сейсмобезопасности Николай Георгиев.