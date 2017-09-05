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09:41 (мск), источник: Actualitati.md

Эксперт: Спрогнозировать землетрясение невозможно

Руководитель Центра сейсмологии Молдовы подчеркнул, что на сегодняшний день компетентные службы не могут предвидеть подземные толчки.

Источник: Actualitati.md

—  Прогнозировать землетрясение невозможно, методик прогноза места, времени, и силы приближающегося сейсмособытия нет, — сообщил Ион Илиеш.

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Вместе с тем, природа землетрясений изучена достаточно хорошо. Это позволяет и оперативным службам, и населению понимать, что происходит и как следует поступать в экстренных ситуациях.

В тоже время, по данным украинских сейсмологов, очень скоро в Молдову придет землетрясение в 10 баллов.

Специалисты отмечают, что картина сейсмичности сейчас очень широкая. Ученые уверены, что новое землетрясение магнитудой до 10 баллов, придет в Украину не из Румынии, а из Болгарии.

На территории Болгарии есть два района с 10-балльной сейсмичностью. Ожидается, что один из них, зона Калиакра, в скором времени проявит свою активность, — заявлял ранее директор международного центра сейсмобезопасности Николай Георгиев.

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Эксперт: Спрогнозировать землетрясение невозможно
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