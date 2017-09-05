Девушка родила и выбросила младенца в ТЦ в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

«По словам нашего подписчика, пожелавшего остаться анонимным, сегодня утром в магазине “МЕТРО” на Бердском шоссе девушка-работник родила ребёнка в туалете и выбросила его в мусорку. Ребёнок умер. Девушку увезли на скорой. Дальнейшая судьба горе-мамаши пока неизвестна», — рассказали очевидцы.

Информацию о госпитализации женщины после родов из «Метро» «Вестям» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области и добавили, что пока проводится доследственная проверка. Следователи работают с пострадавшей. Подробная информация появится чуть позже.