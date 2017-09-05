Девушка родила и выбросила младенца в ТЦ в Новосибирске
По предварительным данным, ребенок умер, обстоятельства ЧП устанавливаются.
По предварительным данным, ребенок умер, обстоятельства ЧП устанавливаются.
Девушка родила и выбросила младенца в ТЦ в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск».
«По словам нашего подписчика, пожелавшего остаться анонимным, сегодня утром в магазине “МЕТРО” на Бердском шоссе
Информацию о госпитализации женщины после родов из «Метро» «Вестям» подтвердили в
«Вести» будут следить за развитием событий.