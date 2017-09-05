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11:28 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли мину и снаряд времён войны

В Садоводческом некоммерческом товариществе «Лесное» были обнаружены взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Источник: Клопс.ru

В СНТ были найдены артиллерийский снаряд и миномётная мина времён Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе 82-мм миномётная мина была обнаружена на Советском проспекте. Ещё семь мин были найдены в посёлке Дворики Зеленоградского ГО.

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