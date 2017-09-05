В Калининграде нашли мину и снаряд времён войны
В Садоводческом некоммерческом товариществе «Лесное» были обнаружены взрывоопасные предметы. Об этом сообщает
В Садоводческом некоммерческом товариществе «Лесное» были обнаружены взрывоопасные предметы. Об этом сообщает
В СНТ были найдены артиллерийский снаряд и миномётная мина времён Великой Отечественной войны.
На прошлой неделе 82-мм миномётная мина была обнаружена на Советском проспекте. Ещё семь мин были найдены в посёлке Дворики Зеленоградского ГО.