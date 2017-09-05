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10:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд начал оглашение приговора нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову и экс-главе Ленинского района Надежде Рожковой

Суд начал оглашение приговора нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову и экс-главе Ленинского района Надежде Рожковой. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания суда 5 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Белов, в 2011—2013 годах являвшийся замглавы Ленинского района, и Надежда Рожкова обвиняются по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за нерасселение рухнувшего в 2014 году дома на ул. Самочкина.

Напомним, гособвинитель просил суд оштрафовать обоих подсудимых на 100 тысяч рублей каждого, а от остального наказания освободить в связи с истечением срока давности.

Напомним также, что Белов в прениях 31 августа выступать не стал. Рожкова повторила, что ей было предоставлено недостаточно времени для подготовки. Адвокат Рожковой Дмитрий Артемьев отметил, что стороне обвинения для предоставления доказательств по делу был предоставлен год, а стороне защиты — один день.

Сити-менеджер назвал судебный процесс над ним «политическом шоу» и выразил мнение, что данный судебный процесс является «способом политической расправы».

Как сообщалось ранее, уголовное дело, возбужденное в апреле 2014 года, поступило в суд 1 августа 2016 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек.

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