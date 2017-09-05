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09:57 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе задержан хирург-взяточник

Еще до недавнего времени медик работал в столичной Больнице скорой помощи. В конце августа, по решению НАЦ он отстранен от должности из-за подозрений во взяточничестве.

Источник: Actualitati.md

Руководство больницы отмечает, что уже начато внутреннее расследование.

Была создана внутренняя комиссия, которая займется расследованием всех обстоятельств и предпосылок этого преступления. Расследование будет завершено через пять дней. Все подробности дела будут представлены после завершения расследования, гласит текст пресс-релиза больницы.

Отметим, что задержание медика произошло 30 августа, по причине вымогательства у одной из пациенток 13 тыс леев для проведения срочной операции.

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