В Кишиневе задержан хирург-взяточник
Еще до недавнего времени медик работал в столичной Больнице скорой помощи. В конце августа, по решению НАЦ он отстранен от должности
Еще до недавнего времени медик работал в столичной Больнице скорой помощи. В конце августа, по решению НАЦ он отстранен от должности
Руководство больницы отмечает, что уже начато внутреннее расследование.
Была создана внутренняя комиссия, которая займется расследованием всех обстоятельств и предпосылок этого преступления. Расследование будет завершено через пять дней. Все подробности дела будут представлены после завершения расследования, гласит текст
Отметим, что задержание медика произошло 30 августа, по причине вымогательства у одной из пациенток 13 тыс леев для проведения срочной операции.