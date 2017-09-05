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09:55 (мск), источник: Интерфакс

Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Здание Управления Росреестра по Башкирии затопило в результате сильного ливня в Уфе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

«Из здания Росреестра по улице 50 лет СССР откачано 145 кубических метров воды», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Управления Росреестра по РБ агентству подтвердили факт затопления.

«Здание было обесточено, налажено дежурство наших сотрудников. Сегодня с утра руководство управления проинспектировало здание: мебель, бытовая техника и документы заявителей, которые находятся в архиве, не пострадали», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, к настоящему моменту сотрудники управления приступили к работе. Вместе с тем, отметил собеседник агентства, офис МФЦ, который расположен в одном из залов управления, в связи с произошедшим временно приостановил работу до 10 сентября.

В социальных сетях размещены видеоролики, на которых видно, как внутри административного здания сильным потоком хлещет вода. Посетители выбирались из здания через окно и оказывались на улице, тоже затопленными водой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сильный ливень с грозой и градом прошел в понедельник днем в Уфе, за два часа выпало две месячные нормы осадков.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дождь спровоцировал на дорогах города 10-бальные пробки, было затруднено движение на всех основных городских автомагистралях.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в результате ливня подтоплены дороги по улицам Губайдуллина, Менделеева, Ахметова, Проспект Салавата Юлаева, Проспект Октября, частично — цокольные этажи зданий по улицам Ибрагимова, Ленина, Революционная. На железнодорожной станции «Уфа» из-за перелива через железнодорожное полотно частично закрыты участок железнодорожных путей длиной 15 км .

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