Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе

«Из здания Росреестра по улице 50 лет СССР откачано 145 кубических метров воды», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Управления Росреестра по РБ агентству подтвердили факт затопления.

«Здание было обесточено, налажено дежурство наших сотрудников. Сегодня с утра руководство управления проинспектировало здание: мебель, бытовая техника и документы заявителей, которые находятся в архиве, не пострадали», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, к настоящему моменту сотрудники управления приступили к работе. Вместе с тем, отметил собеседник агентства, офис МФЦ, который расположен в одном из залов управления, в связи с произошедшим временно приостановил работу до 10 сентября.

В социальных сетях размещены видеоролики, на которых видно, как внутри административного здания сильным потоком хлещет вода. Посетители выбирались из здания через окно и оказывались на улице, тоже затопленными водой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dT_1j0OpHs8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сильный ливень с грозой и градом прошел в понедельник днем в Уфе, за два часа выпало две месячные нормы осадков.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дождь спровоцировал на дорогах города 10-бальные пробки, было затруднено движение на всех основных городских автомагистралях.