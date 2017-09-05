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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе гости со свадьбы угодили в реанимацию

В уфимском кафе, где отмечали две свадьбы и юбилей, отравились 50 человек.

В начале августа в уфимском кафе «Белый мост» в трех залах проходили торжества — две свадьбы и юбилей. Празднование закончилось тем, что более 40 человек попали в инфекционную больницу, причем двоих доставили в реанимацию. Врачи зафиксировали вспышку сальмонеллеза, а заведение закрыли на 40 суток по решению суда. «Комсомолке» удалось поговорить с невестой Ренатой Абдуллиной, чья свадьба превратилась в настоящий кошмар.

— Сейчас уже все наши гости выписались из больницы, на здоровье не жалуемся. Понемногу возвращаемся к нормальной жизни. С нашей свадьбы в больницу попали 23 человека, двоих увезли в реанимацию. В другом зале тоже свадьба была, у них 17 человек отравились. В третьем зале праздновали юбилей, двоих или троих гостей тоже доставили в больницу, — рассказывает Рената Абдуллина.

По ее словам, в тот день отравились 50 человек, просто не все обратились в больницу.

Роспотребнадзор проводит проверку. По предварительной версии, которую озвучили пострадавшим, в кафе мог работать сотрудник с сальмонеллой.

Проверку по факту массового отравления проводят и в Следственном комитете по Башкирии. Об этом рассказал отец жениха, чей сын праздновал торжество в соседнем зале в тот злополучный день.

— Пока результатов проверки нам не сообщили. На днях у нас будут переговоры с руководством кафе. Они идут на встречу, в принципе, у меня к ним нет никаких претензий. Я хочу уже поскорее закрыть этот вопрос и забыть об этом, — говорит Александр Петрович.

О предстоящих переговорах с владельцем заведения говорит и Рената Абдуллина:

— Если на переговорах мы не придем к соглашению, будем готовить коллективный иск в суд.

О сумме компенсации и стоимости лечения пострадавшие пока не задумываются, ждут результатов встречи с владельцами «Белого моста».

Стоит отметить, что этот ресторан не в первый раз закрывают за нарушения, ранее надзорные органы уже фиксировали подобный случай.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.

«ЗАКАЗЧИКАМ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ».

Роман ПЕТРОВ, юрист:

— В случае если потерпевшие подадут коллективный иск в суд, речь может пойти о компенсации причиненного ущерба здоровью. По решению суда им должны будут возместить стоимость лечения, расходы на лекарства и компенсацию за моральный вред. Люди готовились к торжеству, которое у многих бывает единственный раз в жизни, они имеют на это полное право.

Также по закону о защите прав потребителей заказчикам торжества должны вернуть деньги, поскольку услуга не была оказана должным образом. Более того они могут потребовать в качестве штрафных санкций дополнительно еще 50% от этой суммы. Эта норма прописана в законе как «отказ от удовлетворения законных требований потребителя».

Что касается морального вреда, здесь уже все на усмотрение суда. У нас нигде в законе не прописано, какого размера он должен быть. Суды часто принимают решения о компенсации морального вреда, когда есть на это основание. Все зависит от суммы, которую требуют потерпевшие. При этом на возмещение могут претендовать все потерпевшие, а не только виновники торжества.

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