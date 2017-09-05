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10:45 (мск), источник: VN.ru

Юристы выдавали себя за адвокатов в Новосибирске

ООО «БСР» устранило со своего сайта сведения о принадлежности к адвокатуре по требованию Адвокатской палаты. В Новосибирской области работают лишь около тысячи настоящих адвокатов, а все остальные оказывают лишь юридические услуги.

При проверке обращения, поступившего в пресс-службу Адвокатской палаты Новосибирской области, был установлен официальный сайт ООО «БСР» в интернете.

В процессе мониторинга электронного ресурса обнаружено, что указанное юридическое лицо, в нарушение положений федерального закона, позиционировало себя как адвокатское бюро без всяких на то оснований.

На упомянутом сайте предлагались услуги «для всех регионов Сибирского округа». В частности, помощь в деле на любой стадии — выезд в СИЗО и ИВС, прохождение УДО. Утверждалось, что за три года адвокатское бюро выиграло 80% уголовных дел, а все адвокаты имеют опыт работы более десяти лет.

Кроме того, на главной странице сайта был размещен видеоролик, где учредитель ООО «БСР» Владислав Шишкин прямо указывал на то, что указанная организация является адвокатским бюро.

На днях Адвокатской палатой Новосибирской было направлено официальное письмо в ООО «БСР» с требованием немедленно устранить нарушения законодательства об адвокатуре в контенте сайта юридической фирмы. Уже на следующий день руководство юридической компании выполнило требования.

Как сообщил VN.ru руководитель пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской области Николай Потапов, на сегодня в Новосибирской области работают чуть более тысячи легальных адвокатов, все остальные (их несколько тысяч) оказывают исключительно юридические услуги.

«Закон запрещает использовать слово “адвокат” и производные от него всем юристам подряд, — говорит Николай Потапов. — В основном, этим грешат частные юридические компании. Настоящие адвокаты к этим фирмам не имеют никакого отношения».

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