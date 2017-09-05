Росреестр Башкирии: При потопе документы не пострадали
В ведомстве прокомментировали приход «большой воды».
В ведомстве прокомментировали приход «большой воды».
В Росреестре Башкирии поведали, что при вчерашнем «наводнение» документы не пострадали.
— В целях безопасности здание было обесточено. Руководство управления наладило дежурство, чтобы держать ситуацию под контролем. Сегодня с утра мы обследовали помещения архива. Мебель, техника и архивы документов не пострадали.
До 10 сентября офис МФЦ приостановил работу. Все сотрудники временно будут работать в соседних операционных залах. Например в том, который расположен в торговом центре «Башкортостан».
Напомним, что вчера здание МФЦ буквально затопило дождевой водой. В здании некоторое время оставались взрослые и маленькие дети.