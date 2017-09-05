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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Росреестр Башкирии: При потопе документы не пострадали

В ведомстве прокомментировали приход «большой воды».

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В Росреестре Башкирии поведали, что при вчерашнем «наводнение» документы не пострадали.

— В целях безопасности здание было обесточено. Руководство управления наладило дежурство, чтобы держать ситуацию под контролем. Сегодня с утра мы обследовали помещения архива. Мебель, техника и архивы документов не пострадали.

Во время загрузки произошла ошибка.

До 10 сентября офис МФЦ приостановил работу. Все сотрудники временно будут работать в соседних операционных залах. Например в том, который расположен в торговом центре «Башкортостан».

Напомним, что вчера здание МФЦ буквально затопило дождевой водой. В здании некоторое время оставались взрослые и маленькие дети.

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