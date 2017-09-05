В столице Башкирии тонущую в доме во время ливня бабушку спас сосед (видео)

70-летняя пенсионерка Валентина Мазур вчера, 4 сентября, во время ливня, накрывшего Уфу, чуть не утонула в своём доме, который залило водой почти под потолок за считанные минуты. Ей помог выбраться парень, живущий в соседнем доме.

Сегодня, 5 сентября, корреспондент UFA.AIF.RU побывал на месте происшествия — на улице Добролюбова, 37. В этот момент сотрудники МЧС Башкирии вели работы по расчистке дома. Он восстановлению уже не подлежит. Внутри все стены перекосились, по следам видно, что вода поднималась почти до потолка. На полу еще хлюпает вода, стоит тяжёлый запах. Спасатели предупреждают, что трогать балки ни в коем случае нельзя — дом может сложиться в любой момент.

Как рассказала сама Валентина Яковлевна, вода пришла мгновенно, поэтому она не успела вовремя уйти из дома. Даже сейчас бабушка находится в полушоковом состоянии.

«Вода стала хлестать из дверных щелей, стала быстро подниматься. Вся мебель поплыла. Я дотянулась до электросчетчика, сумела отключить. Взяла домовую книжку, пенсионную, паспорт. Но выйти из дома не получалось. Дверь перекосило. Я так перепугалась, даже не помню, как сумела все-таки из двери наполовину выбраться. Хорошо тут сосед через крышу помогал меня вытащить, — рассказывает пенсионерка.

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20-летний Арсен Байбурин живет в соседнем доме № 35, который находится чуть выше. По его словам, увидев, что вода накрывает дом соседки, он первым делом позвонил по номеру 112 и сообщил, что в затопляемом доме могла остаться пожилая женщина. У него переспросили, уверен ли он в этом, Арсен ответил, что нет. Далее он, его мама, дед вышли на улицу и стали звать соседку. Арсен залез на крышу ее дома и увидел, что бабушка находится в воде и не может выбраться. Парень помог ей забраться на крышу. Мама сняла на видео момент спасения. Испуганную, промокшую женщину соседи обогрели, накормили.

Сейчас пенсионерка временно живет у соседей в доме № 33. Больше всего она переживает за своих кошек.

«Уходя из дома, я их на шкаф посадила, одну кошку нашла, а другую найти не могу», — причитает она, медленно обходя углы комнаты.