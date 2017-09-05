ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев двух ДТП

В 12.46 напротив лома № 32 по ул. Кул Гали водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» по предварительным данным в нарушение п. 8.5 ПДД при повороте направо заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и наехал на 26-летнего велосипедиста, следовавшего справа в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший получил ушибленные ссадины обеих кистей, правого локтевого сустава, правой и левой голеней. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся.

В 17.10 водитель автомобиля «Тойота Королла», выезжая со двора дома № 19 по ул. Бирюзовая, по предварительным данным в нарушение п. 10.1 ПДД не выбрал безопасную скорость и наехал на 79-летнюю пенсионерку, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ссадины мягких тканей лица.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.