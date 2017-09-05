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10:39 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградские полицейские спасли раненого в шею мужчину

Уличная драка в Калининграде чуть не закончилась гибелью одного из его участников. Молодого мужчину, раненого в шею, спасли вовремя прибывшие на место инцидента полицейские.

По предварительным данным, ночью 3 сентября двое мужчин повздорили из-за девушки. Один из них не нашел лучше аргумента, чем ударить соперника осколком стеклянной бутылки. Добивал он его руками и ногами.

С места драки раненого калининградца госпитализировали в бессознательном состоянии.

«Полицейские изъяли и предполагаемое орудие преступления — осколок стекла. А задержанного 28-летнего участника драки доставили в УМВД России по городу Калининграду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции.

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