Калининградские полицейские спасли раненого в шею мужчину
Уличная драка в Калининграде чуть не закончилась гибелью одного из его участников. Молодого мужчину, раненого в шею, спасли вовремя прибывшие на место инцидента полицейские.
Уличная драка в Калининграде чуть не закончилась гибелью одного из его участников. Молодого мужчину, раненого в шею, спасли вовремя прибывшие на место инцидента полицейские.
По предварительным данным, ночью 3 сентября двое мужчин повздорили
С места драки раненого калининградца госпитализировали в бессознательном состоянии.
«Полицейские изъяли и предполагаемое орудие преступления — осколок стекла. А задержанного 28-летнего участника драки доставили в УМВД России по городу Калининграду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции.