У туристок из Швейцарии отобрали автомобиль в Карагандинской области

Источник: Tengrinews

По данным ДВД Карагандинской области, гражданок Швейцарии, путешествовавших по Казахстану, ограбили в Приозерске. Девушки следовали из Алматы в Астану на арендованном автомобиле. В Приозерске неизвестный применил насилие и забрал транспорт.

Читайте также Заказавшая киллеру мужа карагандинка получила 11 лет колонии

«Полицейскими установлен и задержан 21-летний подозреваемый, который открыто похитил машину у следовавших из Алматы в Астану граждан Швейцарии на автомобиле KIA Rio. 5 сентября текущего года на телефон дежурной части города Приозерск позвонили 20- и 21-летняя гражданки Швейцарии и сообщили, что неизвестный, применив насилие, забрал арендованное транспортное средство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УВД города Приозерск задержан подозреваемый, у которого изъят похищенный автомобиль. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — прокомментировал произошедшее руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

В ДВД региона отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой», выясняются все обстоятельства произошедшего.