В Усть-Куте задержали трех мужчин, которые вымогали деньги у вахтовика

Полицейские выяснили, что трое неизвестных мужчин, угрожая физической расправой, требовали от вахтовика деньги в качестве компенсации за разбитое зеркало в одной из точек общественного питания. Поскольку такой суммы у потерпевшего при себе не оказалось, злоумышленники завладели его сотовым телефоном, пообещав вернуть после погашения несуществующего долга.

Выйдя на след предполагаемых вымогателей, полицейские установили личности преступников и их местонахождение, трое мужчин в возрасте 34, 28 и 25 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции. Двое из них привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и помещены в спецприемник.