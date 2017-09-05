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11:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усть-Куте задержали трех мужчин, которые вымогали деньги у вахтовика

Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции обратился 26-летний житель поселка Тыреть с заявлением о том, что неделю назад, когда он находился в поселке Звездный Усть-Кутского района, где вахтовым методом работал электриком, на него напали.

Полицейские выяснили, что трое неизвестных мужчин, угрожая физической расправой, требовали от вахтовика деньги в качестве компенсации за разбитое зеркало в одной из точек общественного питания. Поскольку такой суммы у потерпевшего при себе не оказалось, злоумышленники завладели его сотовым телефоном, пообещав вернуть после погашения несуществующего долга.

Выйдя на след предполагаемых вымогателей, полицейские установили личности преступников и их местонахождение, трое мужчин в возрасте 34, 28 и 25 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции. Двое из них привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и помещены в спецприемник.

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).

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