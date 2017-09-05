Вчерашний ливень в столице унес жизнь уфимца

Около 20.00 тело было обнаружено по улице Кольской с множественными травмами головы, с возможными признаками утопления.

Между тем, в Уфе продолжается ликвидация последствий стихии. По данным Башгидромета, за несколько часов в столице республики выпало 115 миллиметров осадков — это две месячные нормы.

В результате непогоды под водой оказались не только десятки улиц, но и подземные переходы, цокольные этажи торговых центров и административных зданий, на некоторых участках перестали работать светофоры. Весь вечер в Уфе были 9−10 балльные пробки.

Также, по данным городской Службы спасения, грунтовые воды полностью затопили два дома по улицам Добролюбова и Пархоменко. Строения расположены в частном секторе, в овраге. Их постояльцы эвакуированы, им предоставили места в чрезвычайном фонде.

Экстренные службы работали всю ночь в усиленном режиме.