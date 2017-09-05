Вчерашний ливень в столице унес жизнь уфимца
Около 17.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле дома 47 по ул. Российская при переходе через дорогу сбило мужчину с ног, течением унесло до Кольской.
Около 17.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле дома 47 по ул. Российская при переходе через дорогу сбило мужчину с ног, течением унесло до Кольской.
Около 20.00 тело было обнаружено по улице Кольской с множественными травмами головы, с возможными признаками утопления.
Между тем, в Уфе продолжается ликвидация последствий стихии. По данным Башгидромета, за несколько часов в столице республики выпало 115 миллиметров осадков — это две месячные нормы.
В результате непогоды под водой оказались не только десятки улиц, но и подземные переходы, цокольные этажи торговых центров и административных зданий, на некоторых участках перестали работать светофоры. Весь вечер в Уфе были 9−10 балльные пробки.
Также, по данным городской Службы спасения, грунтовые воды полностью затопили два дома по улицам Добролюбова и Пархоменко. Строения расположены в частном секторе, в овраге. Их постояльцы эвакуированы, им предоставили места в чрезвычайном фонде.
Экстренные службы работали всю ночь в усиленном режиме.
Сегодня в Уфе, по данным синоптиков, будет пасмурно и без существенных осадков. На остальной территории Башкортостана ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой дождь.