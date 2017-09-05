Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Учитель: россияне стали свидетелями создания группы террористов
Королевскую семью Британии вновь ждет пополнение
Президент Литвы сообщила о полученном от Путина списке требований
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:47 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Вчерашний ливень в столице унес жизнь уфимца

Около 17.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле дома 47 по ул. Российская при переходе через дорогу сбило мужчину с ног, течением унесло до Кольской.

Около 20.00 тело было обнаружено по улице Кольской с множественными травмами головы, с возможными признаками утопления.

Между тем, в Уфе продолжается ликвидация последствий стихии. По данным Башгидромета, за несколько часов в столице республики выпало 115 миллиметров осадков — это две месячные нормы.

В результате непогоды под водой оказались не только десятки улиц, но и подземные переходы, цокольные этажи торговых центров и административных зданий, на некоторых участках перестали работать светофоры. Весь вечер в Уфе были 9−10 балльные пробки.

Также, по данным городской Службы спасения, грунтовые воды полностью затопили два дома по улицам Добролюбова и Пархоменко. Строения расположены в частном секторе, в овраге. Их постояльцы эвакуированы, им предоставили места в чрезвычайном фонде.

Экстренные службы работали всю ночь в усиленном режиме.

Сегодня в Уфе, по данным синоптиков, будет пасмурно и без существенных осадков. На остальной территории Башкортостана ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой дождь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь