В Нижневартовске разыскивают пропавшего жителя Башкирии

В Нижневартовске разыскивают 51-летнего Сергея Чистикова из Башкирии. Сообщение о поисках мужчины появилось в социальных сетях.

Волонтеры сообщают, что 1 сентября мужчина должен был приехать в Нижневартовск из столицы Башкирии. В сообщение говорится, что последний раз мужчину видели сидящим в лесопосадке перед железной дорогой. Родственники до сих не могут связаться с Сергеем.

Приметы: темные волосы, глаза карие.

Был одет: темно-синие джинсы, серая футболка, черная олимпийка, коричневые туфли. С собой у Сергея была черная барсетка и большая дорожная сумка.