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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижневартовске разыскивают пропавшего жителя Башкирии

Мужчина так и не прибыл на поезде из Уфы.

В Нижневартовске разыскивают 51-летнего Сергея Чистикова из Башкирии. Сообщение о поисках мужчины появилось в социальных сетях.

Волонтеры сообщают, что 1 сентября мужчина должен был приехать в Нижневартовск из столицы Башкирии. В сообщение говорится, что последний раз мужчину видели сидящим в лесопосадке перед железной дорогой. Родственники до сих не могут связаться с Сергеем.

Приметы: темные волосы, глаза карие.

Был одет: темно-синие джинсы, серая футболка, черная олимпийка, коричневые туфли. С собой у Сергея была черная барсетка и большая дорожная сумка.

Если вы узнали пропавшего, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами поисков по телефонам в Нижневартовске — 8−900−386−56−88 или 8−931−274−16−09.

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