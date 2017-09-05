В Нижневартовске разыскивают пропавшего жителя Башкирии
Мужчина так и не прибыл на поезде из Уфы.
Мужчина так и не прибыл на поезде из Уфы.
В Нижневартовске разыскивают 51-летнего Сергея Чистикова из Башкирии. Сообщение о поисках мужчины появилось в социальных сетях.
Волонтеры сообщают, что 1 сентября мужчина должен был приехать в Нижневартовск из столицы Башкирии. В сообщение говорится, что последний раз мужчину видели сидящим в лесопосадке перед железной дорогой. Родственники до сих не могут связаться с Сергеем.
Приметы: темные волосы, глаза карие.
Был одет:
Если вы узнали пропавшего, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами поисков по телефонам в Нижневартовске — 8−900−386−56−88 или 8−931−274−16−09.