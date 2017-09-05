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11:04 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории сбежавшего с места ДТП водителя лишили прав на два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В Евпатории водителя, который стал виновником двух ДТП и сбежал с мест происшествий, лишили водительских прав на два года. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

По информации Госавтоинспекции, обе аварии произошли 9 августа в Евпатории. Сначала водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Фрунзе, врезался в стоящий автомобиль Lada Largus и скрылся. Через две минуты после происшествия этот же мужчина перед перекрестком улиц Крупской и 60 лет Октября выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Т5, который уступал дорогу движущимся по главной дороге машинам. Место аварии нарушитель также покинул.

По информации ГИБДД, по вине 19-летнего виновника двух аварий никто не пострадал. В отношении нарушителя полицейские составили несколько протоколов. За многократное нарушение правил дорожного движения его лишили прав на два года. Кроме того, правонарушителя обязали заплатить штраф в 6,5 тысяч рублей.

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