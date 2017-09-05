В Евпатории сбежавшего с места ДТП водителя лишили прав на два года

По информации Госавтоинспекции, обе аварии произошли 9 августа в Евпатории. Сначала водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Фрунзе, врезался в стоящий автомобиль Lada Largus и скрылся. Через две минуты после происшествия этот же мужчина перед перекрестком улиц Крупской и 60 лет Октября выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Т5, который уступал дорогу движущимся по главной дороге машинам. Место аварии нарушитель также покинул.