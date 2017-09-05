Три человека пострадали в результате столкновения двух Kia в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Согласно информации, 29-летний водитель иномарки Kia Rio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП водитель и 32-летняя пассажирка первого автомобиля Kia Rio были госпитализированы, водитель другой Kia Rio после осмотра медиками в травмпункте был отпущен домой.