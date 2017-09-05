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10:40 (мск), источник: Actualitati.md

Смертельное ДТП в Молдове: погиб молодой мужчина

Накануне вечером, машина марки Ford Fiesta съехала на обочину, передвигаясь по трассе к коммуне Тогатин. В результате погиб 31-летний пассажир автомобиля.

Источник: Actualitati.md

Водитель и еще двое пассажиров получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. За рулем находился мужчина в возрасте 29 лет.

В случае, если виновников аварии будет признан водитель, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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