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11:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Водитель рейсового автобуса устроил аварию в Хабаровске

Шофер 102-го не пропустил «Тииду», выезжая на главную дорогу.

В понедельник вечером на улице Ворошилова в Южном микрорайоне Хабаровска шофер рейсового «Дэу» спровоцировал аварию, в которой пострадал водитель легковой машины, сообщает портал «Губерния».

Незадолго до ДТП водитель автобуса маршрута № 102 начал выезжать с конечной остановки. Кроме экипажа в салоне никого не было. Хабаровчанин на «Ниссане Тиида» тоже ехал без пассажиров. Иномарка двигалась со стороны улицы Прогрессивной. Автолюбитель полагал, что шофер общественного транспорта его пропустит, а шофер «Дэу» считал, что успеет закончить маневр безаварийно.

Во время столкновения в салоне хэтчбека сработали подушки безопасности, которые уберегли водителя от серьезных травм. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и небольшую рваную рану. От госпитализации мужчина отказался.

Разбитый «Ниссан» горожанину не принадлежит — он одолжил машину у друга. Виновником столкновения автоинспекторы назвали шофера «Дэу».

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