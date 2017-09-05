Водитель рейсового автобуса устроил аварию в Хабаровске

В понедельник вечером на улице Ворошилова в Южном микрорайоне Хабаровска шофер рейсового «Дэу» спровоцировал аварию, в которой пострадал водитель легковой машины, сообщает портал «Губерния».

Незадолго до ДТП водитель автобуса маршрута № 102 начал выезжать с конечной остановки. Кроме экипажа в салоне никого не было. Хабаровчанин на «Ниссане Тиида» тоже ехал без пассажиров. Иномарка двигалась со стороны улицы Прогрессивной. Автолюбитель полагал, что шофер общественного транспорта его пропустит, а шофер «Дэу» считал, что успеет закончить маневр безаварийно.

Во время столкновения в салоне хэтчбека сработали подушки безопасности, которые уберегли водителя от серьезных травм. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и небольшую рваную рану. От госпитализации мужчина отказался.