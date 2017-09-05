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11:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске под видом чиновников мэрии орудуют мошенники

В городской администрации предупреждают челябинцев о новом виде мошенничества.

Представляясь сотрудниками администрации Челябинска, аферисты звонят жителям города и предлагают перечислить несколько тысяч рублей за вознаграждение из бюджетов городского и областного бюджетов. Уже 70 человек обратились в Комитет финансов с просьбой внести их имена в проект бюджета на будущий год для получения финансовой помощи. С подобными просьбами люди и сейчас приходят на личный прием к чиновникам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Манипуляции данного рода носят провокационный характер от компаний, организованных группами лиц, распространяющих заведомо ложную информацию. Челябинцев просят быть бдительными и не участвовать в таких акциях и мероприятиях», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

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