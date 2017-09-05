В Челябинске под видом чиновников мэрии орудуют мошенники

Представляясь сотрудниками администрации Челябинска, аферисты звонят жителям города и предлагают перечислить несколько тысяч рублей за вознаграждение из бюджетов городского и областного бюджетов. Уже 70 человек обратились в Комитет финансов с просьбой внести их имена в проект бюджета на будущий год для получения финансовой помощи. С подобными просьбами люди и сейчас приходят на личный прием к чиновникам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».