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10:58 (мск), источник: Noi.md

Экс-председатель Народного собрания Гагаузии помещен под арест на 72 часа

Экс-председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов помещен под предварительный арест на 72 часа. Ему инкриминируется совершение ДТП с тяжкими последствиями.

Источник: Noi.md

Эту информацию для новостного портала Gagauzinfo.MD подтвердил общественный деятель Михаил Влах, хорошо знакомый с семьей задержанного.

«Дмитрий Георгиевич был задержан вчера вечером на трое суток. Он находится в следственном изоляторе комратского инспектората полиции», — рассказал Влах.

Он добавил, что в настоящий момент семья Константинова оказывает всю необходимую в помощь в спасении ребенка, пострадавшего в результате ДТП.

Ночью мальчик был транспортирован в детскую реанимацию республиканского центра матери и ребенка. В 9 часов утра ему предстоит перенести операцию. Состояние ребенка врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.

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