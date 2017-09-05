Экс-председатель Народного собрания Гагаузии помещен под арест на 72 часа

Эту информацию для новостного портала Gagauzinfo.MD подтвердил общественный деятель Михаил Влах, хорошо знакомый с семьей задержанного.
«Дмитрий Георгиевич был задержан вчера вечером на трое суток. Он находится в следственном изоляторе комратского инспектората полиции», — рассказал Влах.
Он добавил, что в настоящий момент семья Константинова оказывает всю необходимую в помощь в спасении ребенка, пострадавшего в результате ДТП.
Ночью мальчик был транспортирован в детскую реанимацию республиканского центра матери и ребенка. В 9 часов утра ему предстоит перенести операцию. Состояние ребенка врачи