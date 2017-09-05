Напротив здания правительства упало дерево
Огромная ветка дерева упала на тротуар по улице А. Пушкина в центре столицы, прямо напротив здания правительства.
Огромная ветка дерева упала на тротуар по улице А. Пушкина в центре столицы, прямо напротив здания правительства.
Ветка раздавила рекламное панно расположенного вблизи банка.
Был заблокирован тротуар, и пешеходам трудно обойти ветку и пройти по стеклянным осколкам.
Неизвестно, был ли
Тем не менее, один из жителей столицы утверждает, что ветка упала