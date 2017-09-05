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13:40 (мск), источник: РБК

В результате падения башенного крана в Химках погиб человек

В результате падения строительного крана в подмосковных Химках погиб один человек, двое пострадали. Об этом заявили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

Источник в экстренных службах Москвы заявил ТАСС, что пострадали три человека. Собеседник агентства подтвердил гибель одного человека.

По данным МЧС, башенный кран упал в Химках по адресу: улица Молодежная, дом 74. Падение произошло на строительной площадке при монтаже крана на высоте 20 м.

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Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Главгосстройнадзора, объект, на котором упал кран, принадлежит группе ПИК.

Монтаж крана осуществляла компания ООО «Вертикаль». Погибшие и пострадавшие — сотрудники этой компании, рассказала РБК предстаивтель ГК ПИК Татьяна Гулина-Сейранян.

Один из жителей Химок опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой видно упавший кран. Части конструкции лежат на земле.

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