В результате падения башенного крана в Химках погиб человек
В результате падения строительного крана в подмосковных Химках погиб один человек, двое пострадали. Об этом заявили РБК в
В результате падения строительного крана в подмосковных Химках погиб один человек, двое пострадали. Об этом заявили РБК в
Источник в экстренных службах Москвы заявил ТАСС, что пострадали три человека. Собеседник агентства подтвердил гибель одного человека.
По данным МЧС, башенный кран упал в Химках по адресу: улица Молодежная, дом 74. Падение произошло на строительной площадке при монтаже крана на высоте 20 м.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на
Монтаж крана осуществляла компания ООО «Вертикаль». Погибшие и пострадавшие — сотрудники этой компании, рассказала РБК предстаивтель ГК ПИК Татьяна
Один из жителей Химок опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой видно упавший кран. Части конструкции лежат на земле.