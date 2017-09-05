В результате падения башенного крана в Химках погиб человек

Источник в экстренных службах Москвы заявил ТАСС, что пострадали три человека. Собеседник агентства подтвердил гибель одного человека. По данным МЧС, башенный кран упал в Химках по адресу: улица Молодежная, дом 74. Падение произошло на строительной площадке при монтаже крана на высоте 20 м.





Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Главгосстройнадзора, объект, на котором упал кран, принадлежит группе ПИК.



Монтаж крана осуществляла компания ООО «Вертикаль». Погибшие и пострадавшие — сотрудники этой компании, рассказала РБК предстаивтель ГК ПИК Татьяна Гулина-Сейранян.



Один из жителей Химок опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой видно упавший кран. Части конструкции лежат на земле.