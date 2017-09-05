Цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Свердловской области

Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на складе в одном из производственных помещений в Березовском городском округе изъяли более 50 тонн этилового спирта, а также более 250 тыс. бутылок водки и коньяка различных торговых марок с признаками подделки, говорится в сообщении.

Кроме этого, там находилось производственное оборудование для розлива спиртного, наклейки этикеток и закупорки бутылок. В цехе работали 33 рабочих.

«По предварительной информации стоимость изъятой алкогольной продукции превышает 45 млн рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Продукция помещена на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).