Квартира сгорела на Автозаводе из-за курильщика-соседа

Крупный пожар произошел в одной из квартир шестнадцатиэтажного дома на ул. Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре на балконе квартиры поступило около 21:00. Через 7 минут после получения сообщения к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент происходило горение имущества на балконе квартиры на 13-м этаже.

В самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление. Силами 5-ти звеньев газодымозащитной службы была проведена проверка комнат квартиры. Жильцов в ней не оказалось. Хозяйка квартиры самостоятельно вышла на улицу до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Одновременно происходило спасение и эвакуация жильцов с верхних этажей. При помощи масок для спасаемых пожарные вывели на улицу 10 жильцов дома, в том числе 5 детей. Еще 34 человека были эвакуированы. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 47 человек личного состава и 13 единиц техники. В результате пожара сгорело домашнее имущество на лоджии и в комнате квартиры на 13-ом этаже, а также пострадали 2 лоджии этажом выше. Общая площадь пожара составила 13,5 кв.м.