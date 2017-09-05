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12:42 (мск), источник: БЕЛТА

Экстрадированный в Беларусь учредитель «Автопапы» предстанет перед судом

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находившийся в международном розыске по факту мошенничества учредитель автохауса «Автопапа» экстрадирован в Беларусь и предстанет перед судом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Источник: Reuters

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего учредителя ООО «АвтоХоумКомпани», находящегося в международном розыске. В октябре 2016 года уроженец Минска 1980 года рождения был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь в июле этого года.

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Сейчас следственные и процессуальные действия с участием экстрадированного фигуранта завершены. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Как сообщалось, двое учредителей ООО «АвтоХоумКомпани», известного как автохаус «Автопапа», и двое индивидуальных предпринимателей под предлогом реализации полученных на комиссионную продажу автомобилей заключали договоры и устные соглашения с гражданами, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В результате завладели автомобилями и деньгами, полученными от реализации транспортных средств, более 40 человек.

Обвиняемыми по уголовному делу были признаны четыре человека. Расследование по уголовному делу в отношении троих было завершено и передано в прокуратуру. В настоящее время они осуждены и отбывают наказание за совершение мошеннических действий. Четвертый из фигурантов, учредитель автохауса, скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

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