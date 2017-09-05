Экстрадированный в Беларусь учредитель «Автопапы» предстанет перед судом

Источник: Reuters

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего учредителя ООО «АвтоХоумКомпани», находящегося в международном розыске. В октябре 2016 года уроженец Минска 1980 года рождения был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь в июле этого года.

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Сейчас следственные и процессуальные действия с участием экстрадированного фигуранта завершены. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Как сообщалось, двое учредителей ООО «АвтоХоумКомпани», известного как автохаус «Автопапа», и двое индивидуальных предпринимателей под предлогом реализации полученных на комиссионную продажу автомобилей заключали договоры и устные соглашения с гражданами, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В результате завладели автомобилями и деньгами, полученными от реализации транспортных средств, более 40 человек.