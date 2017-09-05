Экстрадированный в Беларусь учредитель «Автопапы» предстанет перед судом

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего учредителя ООО «АвтоХоумКомпани», находящегося в международном розыске. В октябре 2016 года уроженец Минска 1980 года рождения был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь в июле этого года.
Сейчас следственные и процессуальные действия с участием экстрадированного фигуранта завершены. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Как сообщалось, двое учредителей ООО «АвтоХоумКомпани», известного как автохаус «Автопапа», и двое индивидуальных предпринимателей под предлогом реализации полученных на комиссионную продажу автомобилей заключали договоры и устные соглашения с гражданами, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В результате завладели автомобилями и деньгами, полученными от реализации транспортных средств, более 40 человек.
Обвиняемыми по уголовному делу были признаны четыре человека. Расследование по уголовному делу в отношении троих было завершено и передано в прокуратуру. В настоящее время они осуждены и отбывают наказание за совершение мошеннических действий. Четвертый из фигурантов, учредитель автохауса, скрылся от уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.