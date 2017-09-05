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11:50 (мск), источник: Uralpress.ru

Полиция Чебаркуля разбирается в ДТП с тремя погибшими

В Чебаркульском районе Челябинской области за минувший день три человека погибли в авариях.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, первое ДТП с двумя летальными исходами произошло 4 сентября, на трассе Кундравы — Черновское. Мужчина за рулем ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссаном».

В результате погиб сам водитель «жигулей» и пассажирка иномарки — пенсионерка 1938 года рождения. Оба умерли от полученных травм на месте.

В тот же день, на 49-м километре автодороги Бишкиль — Пласт, женщина на «Шкоде» врезалась в автомобиль марки «Джелли». Водитель последнего получил несовместимые с жизнью ранения.

Сотрудники местного ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины двух ДТП.

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