Полиция Чебаркуля разбирается в ДТП с тремя погибшими

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, первое ДТП с двумя летальными исходами произошло 4 сентября, на трассе Кундравы — Черновское. Мужчина за рулем ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссаном».

В результате погиб сам водитель «жигулей» и пассажирка иномарки — пенсионерка 1938 года рождения. Оба умерли от полученных травм на месте.

В тот же день, на 49-м километре автодороги Бишкиль — Пласт, женщина на «Шкоде» врезалась в автомобиль марки «Джелли». Водитель последнего получил несовместимые с жизнью ранения.