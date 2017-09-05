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12:31 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе бывшего полицейского осудили за смертельное ДТП

В Анапе суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, его обвинили в нарушении ПДД.

В суде установили, что ночью 2 мая 2015 года пьяный мужчина за рулем Mitsubishi Outlander ехал по дороге Крымск — Джигинка.

«Проявив преступную небрежность, двигаясь по правой полосе движения, не предпринимая мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, допустил наезд автомобиля на осыпанную гравием и песком обочину полосы автодороги, где допустил столкновение со стоявшими на обочине пешеходами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В результате аварии погибли 24-летний мужчина и 18-летняя девушка. Еще один 26-летний пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в 7 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На три года его лишили права заниматься работой, связанной с управлением транспорта. Приговор не вступил в силу.

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