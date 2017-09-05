В Анапе бывшего полицейского осудили за смертельное ДТП

В суде установили, что ночью 2 мая 2015 года пьяный мужчина за рулем Mitsubishi Outlander ехал по дороге Крымск — Джигинка.

«Проявив преступную небрежность, двигаясь по правой полосе движения, не предпринимая мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, допустил наезд автомобиля на осыпанную гравием и песком обочину полосы автодороги, где допустил столкновение со стоявшими на обочине пешеходами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В результате аварии погибли 24-летний мужчина и 18-летняя девушка. Еще один 26-летний пострадавший получил тяжкий вред здоровью.