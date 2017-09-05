Полицейские установили причастность калининградки к серии имущественных преступлений

Ранее оперативники уголовного розыска задержали злоумышленницу, которая, по предварительным данным, совершила серию краж из магазинов.
Полицейские собрали доказательства причастности задержанной к краже женского полупальто, которая была совершена 20 августа в одном из магазинов одежды на улице Соммера. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Продавцы обнаружили пропажу только спустя несколько дней.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное имущество женщина успела продать, а вырученные средства потратила на собственные нужды.