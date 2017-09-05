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12:00 (мск), источник: Калининград.Ru

На Сельме столкнулись маршрутка и кроссовер: пострадала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 сентября, в Калининграде произошла авария с участием общественного транспорта.

В 7:50 на улице Гайдара женщина за рулём кроссовера «Хонда» столкнулась с маршруткой во время перестроения на кольце.

В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка микроавтобуса. Девушка получила телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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