На Сельме столкнулись маршрутка и кроссовер: пострадала 17-летняя девушка
В понедельник, 4 сентября, в Калининграде произошла авария с участием общественного транспорта.
В понедельник, 4 сентября, в Калининграде произошла авария с участием общественного транспорта.
В 7:50 на улице Гайдара женщина за рулём кроссовера «Хонда» столкнулась с маршруткой во время перестроения на кольце.
В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка микроавтобуса. Девушка получила телесные повреждения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в