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11:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Междугородний автобус врезался в 3 машины на Московском шоссе

В результате аварии пострадал один из пассажиров автобуса.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение автобуса Ивеко (маршрут № 401 Н. Новгород — Дзержинск) с тремя автомобилями произошло на Московском шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 сентября. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 17:10 на Московское шоссе, 215 водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилями «Форд», «Шкода» и ВАЗ 21103.

В результате ДТП пострадал пассажир автобуса Ивеко. Мужчина 1992 года рождения получил ушибы и самостоятельно обратился в больницу.

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