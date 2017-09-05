Междугородний автобус врезался в 3 машины на Московском шоссе
В результате аварии пострадал один из пассажиров автобуса.
В результате аварии пострадал один из пассажиров автобуса.
Столкновение автобуса Ивеко (маршрут № 401 Н. Новгород — Дзержинск) с тремя автомобилями произошло на Московском шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 сентября. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
В 17:10 на Московское шоссе, 215 водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилями «Форд», «Шкода» и ВАЗ 21103.
В результате ДТП пострадал пассажир автобуса Ивеко. Мужчина 1992 года рождения получил ушибы и самостоятельно обратился в больницу.