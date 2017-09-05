640 тысяч рублей присвоили две сотрудницы почты на Южном Урале

Суд в Сосновском районе вынес приговор двум сотрудницам почты, которых признали виновными в хищении 640 тысяч рублей, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

Установлено, что 57-летняя директор отделения почтовой связи в посёлке Бутаки и 51-летняя оператор Челябинского почтамта вступили в сговор и в течение нескольких месяцев похитили средства, принадлежащие организации.

«Факт хищения был выявлен работниками почтамта в ходе внеплановой ревизии. Все материалы внутреннего служебного расследования были переданы в полицию, а виновные сотрудники уволены. Для недопущения повторения подобных инцидентов разработаны меры по повышению эффективности внутренних проверок. Происшествие не повлияло на обслуживание клиентов — все обязанности перед клиентами были исполнены в срок и в полном объеме», — прокомментировали ситуацию в УФПС Челябинской области.

Одну из женщин приговорили к двум годам, а другую — к одному году десяти месяцам лишения свободы условно, по гражданскому иску представителя потерпевшего с них будет взыскана сумма причинённого ущерба.