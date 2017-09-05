В Перми таксист заснул за рулем и устроил смертельное ДТП
Серьезное ДТП, произошедшее сегодня утром в Перми, почти на два часа парализовало движение по одной из важнейших автомагистралей города.
Серьезное ДТП, произошедшее сегодня утром в Перми, почти на два часа парализовало движение по одной из важнейших автомагистралей города.
Его виновником стал таксист, который заснул за рулем.
Как пояснили «РГ» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло сегодня в 9:30 на Коммунальном мосту через реку Каму. Автомобиль Hyundai Solaris пересек двойную разделительную черту и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel и Audi. Жертвой аварии стал водитель автомобиля Hyundai — от полученных травм он скончался на месте. Серьезные травмы также получили его пассажир и водитель автомобиля Opel.
Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что столкновение автомобилей было очень сильным: от удара у одной из иномарок вывалился из моторного отсека двигатель и отлетел в сторону на несколько метров.