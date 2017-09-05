В Перми таксист заснул за рулем и устроил смертельное ДТП

Как пояснили «РГ» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло сегодня в 9:30 на Коммунальном мосту через реку Каму. Автомобиль Hyundai Solaris пересек двойную разделительную черту и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel и Audi. Жертвой аварии стал водитель автомобиля Hyundai — от полученных травм он скончался на месте. Серьезные травмы также получили его пассажир и водитель автомобиля Opel.