Под Воронежем задержали мужчину с почти килограммом метилэфедрона
Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.
Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.
Воронежские полицейские получили данные, что 33-летний местный житель распространяет наркотики. Эти данные проверили. Подозреваемого задержали в Рамонском районе. В ходе досмотра у него нашли крупный сверток с подозрительным веществом.
«Исследование установило, что изъятое — 970 граммов синтетического наркотика метилэфедрона», — рассказали в
Выяснилось, что мужчина распространял наркотик через «тайники». Своим покупателям он сообщал данные о закладках через мессенджеры. За незаконный сбыт наркотика подозреваемого теперь грозит до 20 лет колонии.