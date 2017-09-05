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12:32 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем задержали мужчину с почти килограммом метилэфедрона

Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Воронежские полицейские получили данные, что 33-летний местный житель распространяет наркотики. Эти данные проверили. Подозреваемого задержали в Рамонском районе. В ходе досмотра у него нашли крупный сверток с подозрительным веществом.

«Исследование установило, что изъятое — 970 граммов синтетического наркотика метилэфедрона», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что мужчина распространял наркотик через «тайники». Своим покупателям он сообщал данные о закладках через мессенджеры. За незаконный сбыт наркотика подозреваемого теперь грозит до 20 лет колонии.

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