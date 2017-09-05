Самарец может сесть на 4 года за похищение шампуня

По словам сотрудников торговой точки, самарец украл флаконы с шампунем и бальзамом для волос, а затем скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время грабителя заметил экипаж ППС и задержал его. Похищенные средства у молодого человека изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.