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12:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарец может сесть на 4 года за похищение шампуня

В Самаре правоохранители задержали ранее судимого за разбойное нападение местного жителя. Молодого человека подозревают в похищении из магазина средств по уходу за волосами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам сотрудников торговой точки, самарец украл флаконы с шампунем и бальзамом для волос, а затем скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время грабителя заметил экипаж ППС и задержал его. Похищенные средства у молодого человека изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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