Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе
По предварительным данным, в школе в подмосковной Ивантеевке ученик открыл стрельбу в классе. Источник РБК сообщил имена четырех пострадавших, среди которых есть школьники.
По предварительным данным, в школе в подмосковной Ивантеевке ученик открыл стрельбу в классе. Источник РБК сообщил имена четырех пострадавших, среди которых есть школьники.
Школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке эвакуировали после того, как один из учеников разбросал в классе дымовые шашки и открыл стрельбу.
Учащийся школы № 1 Глеб сообщил РБК, что эвакуация началась после того, как ученик девятого класса открыл стрельбу, предположительно, из пневматического оружия.
«Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — сказал он.
По данным РЕН ТВ, ученик разбросал в школе взрывпакеты.
Источник РБК в ГУ МВД по Московской области сообщает, что двое полицейских вывели из школы подростка.
По данным источника РБК в региональном МЧС, в школе при инциденте пострадали четыре человека: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летний Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточняет, что Калмыкова — учительница математики и информатики.
По словам ученицы школы Виктории, пострадавшей при инциденте, всего получили повреждения пять человек. «Я сейчас в больнице, меня допрашивают. В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога», — сказала она.
Ученица школы, в которой произошел инцидент, Ангелина сообщила РБК, что во время произошедшего находилась на уроке. «Мы сидели в классе. Пришла учительница из соседнего кабинет, позвала нашу [учительницу]. Они о
«Все говорили, что какой-то девятиклассник пришел на урок информатики с пневматическим пистолетом и начал стрельбу. Его одноклассники выпрыгивали из окна, это второй этаж», — рассказала ученица.
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