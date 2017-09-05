Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе



По словам ученицы школы Виктории, пострадавшей при инциденте, всего получили повреждения пять человек. «Я сейчас в больнице, меня допрашивают. В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога», — сказала она.



Ученица школы, в которой произошел инцидент, Ангелина сообщила РБК, что во время произошедшего находилась на уроке. «Мы сидели в классе. Пришла учительница из соседнего кабинет, позвала нашу [учительницу]. Они о чем-то поговорили, затем наша учительница залетела в класс. Сказала запереть дверь изнутри и ушла», — сообщила она. По ее словам, через минуту учитель вернулась и сказала детям быстро покинуть школу. Когда класс вышел на улицу, там уже была «вся школа», добавила она.