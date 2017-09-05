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12:17 (мск), источник: РБК

Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе

По предварительным данным, в школе в подмосковной Ивантеевке ученик открыл стрельбу в классе. Источник РБК сообщил имена четырех пострадавших, среди которых есть школьники.

Школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке эвакуировали после того, как один из учеников разбросал в классе дымовые шашки и открыл стрельбу.

Учащийся школы № 1 Глеб сообщил РБК, что эвакуация началась после того, как ученик девятого класса открыл стрельбу, предположительно, из пневматического оружия.

«Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — сказал он.

По данным РЕН ТВ, ученик разбросал в школе взрывпакеты.

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области сообщает, что двое полицейских вывели из школы подростка.

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По данным источника РБК в региональном МЧС, в школе при инциденте пострадали четыре человека: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летний Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточняет, что Калмыкова — учительница математики и информатики.

Позже в МВД подтвердили, что при стрельбе пострадали четыре человека, а подросток разбросал дымовые шашки.


По словам ученицы школы Виктории, пострадавшей при инциденте, всего получили повреждения пять человек. «Я сейчас в больнице, меня допрашивают. В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога», — сказала она.

Ученица школы, в которой произошел инцидент, Ангелина сообщила РБК, что во время произошедшего находилась на уроке. «Мы сидели в классе. Пришла учительница из соседнего кабинет, позвала нашу [учительницу]. Они о чем-то поговорили, затем наша учительница залетела в класс. Сказала запереть дверь изнутри и ушла», — сообщила она. По ее словам, через минуту учитель вернулась и сказала детям быстро покинуть школу. Когда класс вышел на улицу, там уже была «вся школа», добавила она.

«Все говорили, что какой-то девятиклассник пришел на урок информатики с пневматическим пистолетом и начал стрельбу. Его одноклассники выпрыгивали из окна, это второй этаж», — рассказала ученица.
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