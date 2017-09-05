Мужчина с ножом напал на приятеля в Ангарске под властью «зеленого змия»

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес ножевые ранения своему приятелю в ходе распития спиртных напитков в Ангарске. Пострадавшему оказана помощь, а подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

В дежурную часть отдела полиции Ангарска поступило сообщение о том, что мужчина нанес своему приятелю несколько ножевых ранений и скрылся с места преступления. На место незамедлительно был направлен наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области.

«Прибыв по указанному адресу, старший сержант полиции Андрей Шатунов и прапорщик полиции Сергей Морозов, опросили потерпевшего и вместе с ним отправились на поиски злоумышленника. Уже через несколько минут сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого с предполагаемым орудием преступления», — отметили в ведомстве.