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12:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина с ножом напал на приятеля в Ангарске под властью «зеленого змия»

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого в преступлении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес ножевые ранения своему приятелю в ходе распития спиртных напитков в Ангарске. Пострадавшему оказана помощь, а подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

В дежурную часть отдела полиции Ангарска поступило сообщение о том, что мужчина нанес своему приятелю несколько ножевых ранений и скрылся с места преступления. На место незамедлительно был направлен наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области.

«Прибыв по указанному адресу, старший сержант полиции Андрей Шатунов и прапорщик полиции Сергей Морозов, опросили потерпевшего и вместе с ним отправились на поиски злоумышленника. Уже через несколько минут сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого с предполагаемым орудием преступления», — отметили в ведомстве.

30-летний местный житель признался в содеянном. Оказалось, что мужчины распивали спиртные напитки, и в ходе внезапно возникших неприязненных отношений задержанный нанес своему приятелю ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.

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