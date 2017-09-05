В Омске бывшего инспектора ДПС осудили за взятки
Суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 900 000 рублей.
Суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 900 000 рублей.
Бывший инспектор
С ноября 2015 по март 2016 сотрудник полиции лично получил взятки от троих водителей, чтобы не составлять протокол и не привлекать ответственности. Деньги Алесей Кисель просил перечислять на его банковскую карту. Общая сумма взятки, полученная от трех водителей — 45 000 рублей.
В марте 2016 после очередного перевода денег мужчину задержали, а затем уволили.
Свою вину бывший инспектор ДПС не признает. Центральный суд города Омска приговорил Алексея Киселя к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима, а также назначил штраф 900 000 рублей. Кроме того, суд принял решение изъять сумму взятки, которую омич получил ранее.
После колонии мужчина еще 2 года не сможет занимать должность на государственной службе.
После оглашения приговора Алексей Кисель был взят под стражу в зале суда.