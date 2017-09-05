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12:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Неизвестный сбил насмерть подростка в Успенском районе Кубани

Сотрудники полиции разыскивают водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего.

Источник: ГТРК «Кубань»

По предварительным данным, 2 сентября примерно в 04:00 на 33-м километре автодороги Армавир — Николаевская в границах хутора Державный на проезжей части дороги неизвестный сбил пешехода — 15-летнего жителя хутора Веселый. В результате ДТП подросток скончался на месте, а водитель автомобиля скрылся.

Следственный отдел ОМВД России по Успенскому району по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время разыскивается водитель автотранспорта, скрывшегося с места ДТП. Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, транспортном средстве, личности и местонахождении водителя, сообщить по телефонам: 102; 8 (86140) 5−58−86; 8 (86140) 5−66−16.

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