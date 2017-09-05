Неизвестный сбил насмерть подростка в Успенском районе Кубани

Источник: ГТРК «Кубань»

По предварительным данным, 2 сентября примерно в 04:00 на 33-м километре автодороги Армавир — Николаевская в границах хутора Державный на проезжей части дороги неизвестный сбил пешехода — 15-летнего жителя хутора Веселый. В результате ДТП подросток скончался на месте, а водитель автомобиля скрылся.

Следственный отдел ОМВД России по Успенскому району по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.