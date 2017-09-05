В Калининграде восьмиклассник угнал Mercedes ML

31 августа в полицию обратилась директор одного из спортивных магазинов. Женщина сообщила, что с ул. Лукашова пропал её Mercedes. Также она пояснила, что забыла ключи в замке зажигания. Позже автомобилистка нашла его на ул. Докука.

Как выяснилось, иномарку угнал 14-летний подросток. Как раз на днях он достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником и его родителями профилактическую беседу. Против нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).