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13:01 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде восьмиклассник угнал Mercedes ML

В Калининграде восьмиклассник угнал иномарку Mercedes ML. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

31 августа в полицию обратилась директор одного из спортивных магазинов. Женщина сообщила, что с ул. Лукашова пропал её Mercedes. Также она пояснила, что забыла ключи в замке зажигания. Позже автомобилистка нашла его на ул. Докука.

Как выяснилось, иномарку угнал 14-летний подросток. Как раз на днях он достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником и его родителями профилактическую беседу. Против нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

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