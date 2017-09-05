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13:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Ложись и сдыхай». Магнитогорец получил срок за попытку убийства сожительницы

МАГНИТОГОРСК, 5 сентября, ФедералПресс. Житель Магнитогорска попытался убить возлюбленную, приревновав ее к однокласснику.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе Правобережного райсуда Магнитогорска, в декабре прошлого года местная жительница вернулась домой, где жила с ребенком и 29-летним кавалером, после посиделок у одноклассника.

Вечером в гости зашла подруга, с которой женщина продолжила пить. В это время сожитель женщины начал общаться с ее приятелем, у которого она была в гостях, в соцсети.

После того, как возлюбленная легла спать, мужчина допил алкоголь, стал резать себе руки и кричать, что покончит с жизнью. Чуть позже у него забрали нож, но это не погасило приступ агрессии: мужчина разбил телефон и планшет.

Когда же сожительница стала укладывать его спать, мужчина схватил кухонный нож и ударил ее в живот. Со словами «ложись и сдыхай» он не подпускал к ней ни ребенку, ни подругу.

Вызвать скорую помощь он также не давал. Довести дело до конца мужчине не удалось: его остановили сотрудники полиции, которые прибыли вместе с врачами.

Суд признал магнитогорца виновным в покушении на убийство и отправил его в колонию строгого режима на 6 лет 2 месяца.

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