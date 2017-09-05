«Ложись и сдыхай». Магнитогорец получил срок за попытку убийства сожительницы
МАГНИТОГОРСК, 5 сентября, ФедералПресс. Житель Магнитогорска попытался убить возлюбленную, приревновав ее к однокласснику.
МАГНИТОГОРСК, 5 сентября, ФедералПресс. Житель Магнитогорска попытался убить возлюбленную, приревновав ее к однокласснику.
Как рассказали «ФедералПресс» в
Вечером в гости зашла подруга, с которой женщина продолжила пить. В это время сожитель женщины начал общаться с ее приятелем, у которого она была в гостях, в соцсети.
После того, как возлюбленная легла спать, мужчина допил алкоголь, стал резать себе руки и кричать, что покончит с жизнью. Чуть позже у него забрали нож, но это не погасило приступ агрессии: мужчина разбил телефон и планшет.
Когда же сожительница стала укладывать его спать, мужчина схватил кухонный нож и ударил ее в живот. Со словами «ложись и сдыхай» он не подпускал к ней ни ребенку, ни подругу.
Вызвать скорую помощь он также не давал. Довести дело до конца мужчине не удалось: его остановили сотрудники полиции, которые прибыли вместе с врачами.
Суд признал магнитогорца виновным в покушении на убийство и отправил его в колонию строгого режима на 6 лет 2 месяца.