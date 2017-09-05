Шесть грибников пропали на Брестчине за сутки
С наступлением грибного сезона на Брестчине участились случаи пропажи людей.
С наступлением грибного сезона на Брестчине участились случаи пропажи людей.
Так, за истекшие сутки в милицию обратились шесть человек с заявлением об исчезновении их родственников. Поиск организовали оперативно. Пятерых потерявшихся нашли. С шестым произошел несчастный случай.
По информации официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, ЧП произошло в Ганцевичском районе:
— Труп жителя деревни Маково обнаружен в мелиоративном канале. Мужчина проживал один. Ушел в лес за грибами и не вернулся. Изначально родственники разыскивали его самостоятельно, а затем обратились в милицию.
Чаще всего теряются пожилые люди, поэтому сотрудники милиции обращаются c просьбой к гражданам быть внимательными самим и присматривать за родственниками.