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16:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Шесть грибников пропали на Брестчине за сутки

С наступлением грибного сезона на Брестчине участились случаи пропажи людей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, за истекшие сутки в милицию обратились шесть человек с заявлением об исчезновении их родственников. Поиск организовали оперативно. Пятерых потерявшихся нашли. С шестым произошел несчастный случай.

По информации официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, ЧП произошло в Ганцевичском районе:

— Труп жителя деревни Маково обнаружен в мелиоративном канале. Мужчина проживал один. Ушел в лес за грибами и не вернулся. Изначально родственники разыскивали его самостоятельно, а затем обратились в милицию.

Чаще всего теряются пожилые люди, поэтому сотрудники милиции обращаются c просьбой к гражданам быть внимательными самим и присматривать за родственниками.

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