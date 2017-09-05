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12:31 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове растет число нелегальных пересечений границы

Лишь в течении прошедших суток четверо граждан нарушили порядок пересечения границы.

Источник: Actualitati.md

Также, по данным пограничной полиции, были выявлены случаи нарушения режима пребывания в Молдове у двух иностранцев, допущены три нарушения перевозки пассажиров через госрубеж.

Кроме того, сообщается о задержании двоих разыскиваемых преступников, которые попытались пересечь границу.

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