В Молдове растет число нелегальных пересечений границы
Лишь в течении прошедших суток четверо граждан нарушили порядок пересечения границы.
Лишь в течении прошедших суток четверо граждан нарушили порядок пересечения границы.
Также, по данным пограничной полиции, были выявлены случаи нарушения режима пребывания в Молдове у двух иностранцев, допущены три нарушения перевозки пассажиров через госрубеж.
Кроме того, сообщается о задержании двоих разыскиваемых преступников, которые попытались пересечь границу.