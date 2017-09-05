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17:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

После стрельбы в подмосковной школе возбудили два дела

В школе в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса напал на учительницу и устроил стрельбу из пневматического оружия, спровоцировав панику. Подросток задержан, возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и халатности, сообщают в прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое он пронес под плащом,» — говорится в заявлении управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Войдя в класс, ученик достал оружие и выстрелил в сторону учительницы, следует из сообщения СКР.

В свою очередь, в областной прокуратуре ранее сообщали, что подросток напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове.

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Затем подросток начал взрывать самодельные петарды. Началась паника. Трое его одноклассников выпрыгнули из окна второго этажа.

«Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — сказал один из очевидцев в беседе с изданием РБК.

Версии случившегося

Позже источник Интерфакса сообщил, что при задержании у школьника изъяли два самодельных взрывпакета.

По версии собеседника агентства, «подросток опоздал на урок». «Кроме того, у учительницы возникли претензии к его внешнему виду», — сказал он.

По данным Интерфакса, подросток напал на учительницу не в классе, а в коридоре, после чего другие школьники «услышав крики, забаррикадировались в подсобном помещении». Потом раздались хлопки, и они, испугавшись, стали прыгать из окон", — пояснил собеседник агентства.

В результате инцидента пострадали четыре человека. У учительницы черепно-мозговая травма, у двух выпрыгнувших в окно детей — ушибы, у третьего — перелом. «В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает», — сообщили в СКР.

Два уголовных дела

Стрелявший ученик задержан сотрудниками Росгвардии, следователи выясняют его мотивы. «На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной», — говорится в заявлении СКР.

Заведено два уголовных дела — о хулиганстве и халатности. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев сказал, что прокуратура даст оценку действиям органов профилактики. Ранее сообщалось, что дело о хулиганстве передадут на расследование в центральный аппарат СКР.

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Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова рассказала журналистом, что у школьника были конфликты с одноклассниками.

«Нам сейчас становится известно, что у него были конфликты внутри класса со сверстниками. Но если конфликт был в школе и затянувшийся, то почему этот конфликт не разрешался социальными педагогами, психологами, не привлекались родители, а пустили на самотек? Будем выяснять, что довело ребенка до такого поступка», — сказала Мишонова Интерфаксу.

Кроме того, по ее словам, после инцидента школа расторгла контракт с организацией, которая занималась охраной.

Стрельба в московской школе в 2014 году

Первый в России случай «школьной стрельбы» произошел в феврале 2014 года, в школе № 263 на севере Москвы. Ученик десятого класса Сергей Гордеев, отличник, пришел в школу с отцовским ружьем и несколько раз выстрелил в преподавателя географии, 29-летнего Андрея Кириллова.

Затем школьник начал стрелять в прибывших полицейских, убив 38-летнего прапорщика Сергея Бушуева, а потом заперся в кабинете и не выпускал никого из своих одноклассников, но и не выдвигал никаких требований. После переговоров его удалось задержать.

В марте 2015 года Бутырский суд признал, что Гордеев совершил убийство в состоянии невменяемости. Подросток был направлен на принудительное психиатрическое лечение на срок не менее шести месяцев, после чего прошел переосвидетельствование.

8 февраля 2016 года Московский окружной военный суд постановил направить Гордеева в стационар для принудительного лечения.

По поводу в стрельбы в школе тогда высказался президент России Владимир Путин, связавший его с плохим художественным вкусом.

«Надо воспитывать новое поколение зрителей с хорошим художественным вкусом, умеющих понимать и ценить театральное, драматическое, музыкальное искусство. И если бы у нас делалось это должным образом, то, может быть, и трагедии, подобной сегодняшней московской не было бы», — сказал Путин в Пскове, открывая заседание президиума президентского совета по культуре и искусству.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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