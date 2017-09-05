На подозреваемого в получении взятки чиновника Севземконтроля завели еще одно дело

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, летом 2015 года во время проверки участка по улице Качинский тупик выяснилось, что частный дом на нем построен незаконно. Чиновник предложил собственнику заплатить ему 1 млн рублей, чтобы «занизить объем» допущенных нарушений.

«С октября 2015 года по январь 2016 года замначальника управления через посредников — адвоката (представлявшего интересы владельца участка — ред.) и начальника отдела юридического сопровождения деятельности Севземконтроля — получил часть требуемой взятки в сумме 300 тыс рублей», — рассказали в ведомстве, добавив, что чиновника задержали в мае 2017 года.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, а также в департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя, изъяв необходимую документацию. По факту получения чиновником взятки в крупном размере открыли уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Во время его расследования выяснился еще один эпизод преступной деятельности подозреваемого — злоупотребление должностными полномочиями. По этому факту на него завели уголовное дело по ст. 285 УК РФ.